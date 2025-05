Un grave accident de la circulation survenu ce vendredi 16 mai 2025 a coûté la vie à trois personnes dans la sous-préfecture de Kolentin, située à une trentaine de kilomètres de Kindia, sur la route nationale n°1 reliant Kindia à Mamou.

Bien que les circonstances exactes restent à clarifier, tout porte à croire qu’il s’agirait une fois de plus d’un cas de conduite imprudente.

Les autorités locales ne se sont pas encore exprimées officiellement sur l’identité des victimes.

À l’hôpital régional de Kindia, où les blessés ont été admis, le bilan humain est lourd.

« Nous avons reçu huit victimes, dont trois corps sans vie — deux hommes et une femme — qui ont été placés à la morgue. Les cinq autres blessés comprennent trois femmes, un homme et un bébé de quelques mois, actuellement pris en charge en soins intensifs », a déclaré une source hospitalière.

Ce nouveau drame relance une fois de plus le débat sur la sécurité routière en Guinée, où les accidents graves restent fréquents. Il souligne la nécessité de renforcer les contrôles sur les axes routiers et d’intensifier les campagnes de sensibilisation pour une conduite plus responsable.