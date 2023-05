C’est un fait inédit qui s’est passé dans la soirée du lundi 15 mai au quartier Kénien, dans la commune de Matam à l’occasion d’une soirée de danse traditionnelle appelée (Faré Gnakhi). Un féticheur est accusé d’avoir fait disparaître des parties intimes de plusieurs jeunes de ce quartier.

Selon les explications du chef du quartier interrogé par les médias ce matin, tout est parti d’une démonstration de force dont s’est livré le marabout.

« Les enfants jouaient, il y a un marabout qui faisait sortir son œil, qui mangeait le sable, après il y a un jeune qui a parlé fort en disant “A woulé” il ment en soussou, il a entendu cela et a fait son travail. Il avait un mouchoir blanc qu’il a utilisé. Parmi les jeunes qui ont parlé, l’un a dit qu’il est victime, il ne sent plus la présence de son sexe, donc que cela a disparu », a témoigné Aboubacar Capi Camara.

Dans la poursuite de ses explications, le chef du quartier a fait savoir que c’est 9 personnes qui sont victimes de cet état de fait, contrairement à ce qui est annoncé par les internautes sur les réseaux sociaux.

Après l’acte, les victimes se sont rendues chez le féticheur, de discussions en discussions, l’affaire a été transportée à la Gendarmerie où le marabout est détenu rapporte M. Camara.

«Ce sont les enfants qui sont victimes qui ont parlé comme ça. C’est eux qui m’ont dit que l’affaire ne marche pas, ce sont eux-mêmes qui ont amené l’intéressé à la gendarmerie. Pour le moment leur situation reste intacte. C’est de la Gendarmerie qu’on m’a appelé».

Aussitôt informé, Aboubacar Capi Camara explique qu’il s’est rendu à la Gendarmerie. Il dit avoir échangé avec le marabout. Ce dernier a promis de rentrer en contact avec son Maître, pour tenter de ramener les choses disparues.

«Mais ils se sont entendus sur quelque chose. Comme quoi, de dire aux gens de partir, les enfants vont se regrouper dans un endroit discret, le marabout va venir, il va faire le travail pour voir comment ramener», dira-t-il.