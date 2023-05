Ousmane Condé marchand fait partie des victimes des massacres du 28 septembre 2009 qui ont témoigné ce mardi 16 mai à la barre du tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry. Il dit être victime des coups et blessures.

Il a quitté le quartier Minière dans la matinée du 28 septembre 2009 pour se rendre au stade.

Selon lui, les tirs ont commencé au stade 30 minutes après son arrivée. Il explique comment il a pu s’échapper.

«Quand les tirs ont commencé j’ai essayé de sortir vers la grande porte mais les tirs étaient nourris là-bas, ils m’ont bastonnés là-bas. Après je me suis dirigé vers l’autoroute, là-bas c’était des escaliers. Entre temps j’ai vu que le sang coulait au niveau de ma main, je me suis dit qu’ils ont tiré sur moi. Je pensais que j’allais mourir. Il y a quelqu’un qui a pris ma main pour m’aider à escalader le mur. De là-bas, je me suis dirigé dans une Gendarmerie où il y avait des agents de la Croix-Rouge. On est resté jusqu’à ce qu’ils ont eu un nombre important de blessés, on nous a pris pour nous amener à Donka», a témoigné la victime.

Arrivée à Donka, Ousmane Condé a subi une opération pour extraire la balle par un certain Docteur Biro.

Aujourd’hui, la victime qui a passé plus de trois (3) mois de convalescence réclame justice dans cette affaire.