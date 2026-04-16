Décès de Mamadou Sylla : le gouvernement salue la mémoire d’un acteur politique engagé

Le gouvernement a réagi dans un communiqué après le décès d’Elhadj Mamadou Sylla, survenu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril 2026.

Dans ce message, les autorités affirment avoir appris « avec une profonde tristesse » la disparition de Mamadou Sylla, qu’elles décrivent comme « un acteur politique engagé, un homme d’affaires de premier plan et une figure marquante de la vie publique nationale ».

Le gouvernement souligne que, durant plus de trois décennies, le défunt a occupé une place « singulière dans le paysage politique et économique du pays ». À travers ses engagements, ses prises de position et ses initiatives dans le secteur privé, il a contribué, selon le communiqué, à l’animation du débat national ainsi qu’au développement de l’activité économique. « En cette douloureuse circonstance, le gouvernement salue la mémoire d’un acteur qui aura marqué son époque et dont le parcours restera inscrit dans l’histoire récente de la Guinée », précise le texte.

Par ailleurs, le gouvernement a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la classe politique et du monde économique. Il invite enfin les citoyens à avoir une pensée pour le disparu et à se joindre aux prières pour le repos de son âme.