Législatives du 31 mai : la DGE retient 21 partis sur une liste provisoire

À travers une conférence de presse, la Direction générale des élections (DGE) a dévoilé, dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril 2026, la liste provisoire des candidats aux 94 sièges de députés à pourvoir, au scrutin uninominal et plurinominal, en vue du scrutin prévu le 31 mai prochain. Au total, 21 partis politiques sont provisoirement retenus pour participer aux élections législatives.

50 circonscriptions électorales ont été recensées sur l’ensemble du territoire national, y compris celles de la diaspora. Sur les 150 dossiers de candidature reçus, 109 ont été validés, soit un taux de rejet de 27 %.

La Directrice générale de la DGE a également précisé la répartition des candidatures selon le genre : 306 hommes et 136 femmes sont en lice, représentant un taux de participation féminine de 31 %. « Le quota exigé en matière de représentation féminine est globalement respecté », a assuré la directrice générale Djénab Touré.

Dans le détail, certaines circonscriptions enregistrent une forte concurrence, à l’image de Boké, où les quatre dossiers déposés ont tous été validés, ou encore de la zone Afrique de la diaspora, qui a reçu neuf candidatures, dont deux retenues.

À Conakry, les situations sont contrastées : Dixinn a validé 2 dossiers sur 4, Gbessia 3 sur 5, tandis que Matam, Matoto et Ratoma ont chacun validé l’ensemble des dossiers reçus. D’autres zones, comme Lambanyi, Sonfonia ou encore Sanoyah, présentent également plusieurs candidatures en compétition.

À l’intérieur du pays, certaines circonscriptions comme Kankan (5 dossiers reçus, 2 validés), N’Zérékoré (4 reçus, 3 validés) ou encore Kindia (3 reçus, tous validés) illustrent une dynamique électorale variable selon les localités. À l’inverse, plusieurs préfectures telles que Dinguiraye, Faranah, Kouroussa ou Labé ont validé l’ensemble des dossiers déposés.

Dans les circonscriptions de la diaspora (Afrique, Amérique, Asie et Europe), le nombre de candidatures varie sensiblement, avec une sélection parfois stricte, notamment en Europe où 3 dossiers ont été retenus sur 8.

Partis politiques retenus :

1- Alliance pour le Renouveau et le Progrès (49 candidats : 34 hommes, 15 femmes, soit 31%);

2- Alternance Démocratique pour le Changement (30 hommes, 15 femmes, soit 31%);

3- Avenir Guinée-Nouvelle (32 hommes, 17 femmes, soit 35%);

4- Bloc Libéral (35 hommes, 14 femmes, soit 29%);

5- Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté (26 hommes, 20 femmes, soit 43%);

6- Front Démocratique de Guinée (31 hommes, 15 femmes, soit 33%);

7- Front pour l’Alliance Nationale (25 hommes, 24 femmes, soit 49%);

8- Mouvement National pour le Développement (32 hommes, 17 femmes, soit 35%);

9- Nouveau Départ (32 hommes, 17 femmes, soit 35%);

10- Nouvelle Génération pour la République (26 hommes, 23 femmes, soit 47%);

11- Parti de l’Action Citoyenne pour le Travail (23 hommes, 22 femmes, soit 49%);

12- Parti des Démocrates pour l’Espoir (34 hommes, 15 femmes, soit 31%);

13- Rassemblement des Guinéens pour l’Alternance (31 hommes, 17 femmes, soit 35%);

14- Rassemblement Guinéen du Travail : 27 hommes, 22 femmes, soit 45%;

15- Rassemblement pour la Démocratie Nationale : 33 hommes, 16 femmes, soit 33%;

16- Rassemblement pour la Renaissance et le Développement : 31 hommes, 18 femmes, soit 37%;

17- Rassemblement pour une Guinée Prospère : 29 hommes, 20 femmes, soit 41%.

18- Union Démocratique de Guinée : 30 hommes, 19 femmes, soit 39%.

19- Union des Forces du Changement : 29 hommes, 20 femmes, soit 41%;

20- Union pour la Démocratie et le Développement : 28 hommes, 18 femmes, soit 39%;

21- Union pour un Mouvement Populaire : 28 hommes, 17 femmes, soit 38%.

Liste des circonscriptions et le nombre de sièges à pourvoir

1. Circonscription de Boffa : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2. Un dossier rejeté.

2. Circonscription électorale de Boké : sièges à pourvoir, 4. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 4.

3. Fria : nombre de sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

4. Circonscription électorale de Gaoual : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

5. Circonscription électorale de Koundara : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

6. Circonscription électorale de Dixinn : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 2.

7. Circonscription électorale de Gbessia : dossiers reçus, 5. Dossiers validés, 3.

8. Circonscription électorale de Kagbelen : sièges à pourvoir, 3. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

9. Circonscription électorale de Kaloum : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

10. Circonscription électorale de Kassa : dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 1.

11. Circonscription électorale de Lambanyi : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 2.

12. Circonscription électorale de Manéah : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 6. Dossiers validés, 3.

13. Circonscription électorale de Matam : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

14. Circonscription électorale de Matoto : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

15. Circonscription électorale de Ratoma : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

16. Circonscription électorale de Sanoyah : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

17. Circonscription électorale de Sonfonia : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 2.

18. Circonscription électorale de Tombolia : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

19. Circonscription Afrique : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 9. Dossiers validés, 2.

20. Circonscription Amérique : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

21. Circonscription électorale Asie : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 1.

22. Circonscription électorale Europe : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 8. Dossiers validés, 3.

23. Circonscription électorale de Dabola : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 1.

24. Circonscription électorale de Dinguiraye : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

25. Circonscription électorale de Faranah : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

26. Circonscription électorale de Kissidougou : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

27. Circonscription électorale de Kankan : sièges à pourvoir, 5. Dossiers reçus, 5. Dossiers validés, 2.

28. Circonscription électorale de Kérouané : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

29. Circonscription électorale de Kouroussa : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

30. Circonscription électorale de Mandiana : sièges à pourvoir, 4. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

31. Circonscription électorale de Siguiri : sièges à pourvoir, 5. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

32. Circonscription électorale de Coyah : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

33. Circonscription électorale de Dubréka : sièges à pourvoir, 3. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

34. Circonscription électorale de Forécariah : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

35. Circonscription électorale de Kindia : sièges à pourvoir, 4. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

36. Circonscription électorale de Télimélé : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

37. Circonscription électorale de Koubia : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

38. Circonscription électorale de Labé : sièges à pourvoir, 3. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 3.

39. Circonscription électorale de Lelouma : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

40. Circonscription électorale de Mali : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

41. Circonscription électorale de Tougué : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

42. Circonscription électorale de Dalaba : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

43. Circonscription électorale de Mamou : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

44. Circonscription électorale de Pita : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

45. Circonscription électorale de Beyla : sièges à pourvoir, 3. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

46. Circonscription électorale de Guéckédougou : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

47. Circonscription électorale de Lola : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 3. Dossiers validés, 2.

48. Circonscription électorale de Macenta : sièges à pourvoir, 2. Dossiers reçus, 2. Dossiers validés, 2.

49. Circonscription électorale de N’Zérékoré : sièges à pourvoir, 4. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 3.

50. Circonscription électorale de Yomou : sièges à pourvoir, 1. Dossiers reçus, 4. Dossiers validés, 2.

Recours ouverts après publication

Selon la DGE, cette liste demeure provisoire. Les décisions seront officiellement publiées et mises à la disposition du public dès le lendemain, notamment sur le site de l’institution et au niveau de ses démembrements.

Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent d’un délai de 48 heures pour introduire un recours devant la Cour suprême.