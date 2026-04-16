Nécrologie : Décès à Conakry de Mamadou Sylla, président de l’UDG

C’est une page de l’histoire contemporaine de la Guinée qui se tourne. L’homme d’affaires et leader politique Elhadj Mamadou Sylla, président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), est décédé à Conakry dans la nuit du 15 au 16 avril 2026.

La nouvelle, qui a rapidement fait le tour de la capitale, a été officiellement confirmée par son frère, l’ancien député Elhadj Dembo Sylla.

Plus connu sous le sobriquet de « Sylla Patronat », Mamadou Sylla a marqué les esprits par son ascension fulgurante dans le secteur privé avant de s’imposer durablement dans l’arène politique. Proche du feu président Lansana Conté, il a longtemps dirigé le patronat guinéen, jouant un rôle de pivot entre l’État et le secteur des affaires.

Son parcours politique a atteint un tournant décisif lors de la dernière législature sous le régime d’Alpha Condé. À la suite du double scrutin législatif et référendaire controversé du 22 mars 2020, boycotté par les principales formations politiques d’opposition (notamment l’UFDG), l’UDG de Mamadou Sylla était devenue la première force d’opposition à l’Assemblée nationale.

Grâce à ce poids numérique, Elhadj Mamadou Sylla avait été officiellement investi Chef de file de l’opposition. Un rôle qu’il a exercé avec son style caractéristique, oscillant entre critiques du pouvoir et recherche de dialogue, jusqu’au changement de régime en septembre 2021.