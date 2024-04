Après la signature d’un protocole d’accord ce jeudi 15 avril entre le ministère de la Promotion Féminine de l’Enfance et des Personnes Vulnérables et celui de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et l’innovation, des importants lots d’équipements des crèches/garderies ont été mises à la disposition du MESRI en faveur de trois institutions d’enseignement supérieur.

Cette cérémonie inaugurale de la crèche de l’Institut supérieur des sciences de l’éducation de Guinée (ISSEG) de Lambanyi à vue la présence du ministre de la Charlotte Daffé et de son homologue Alpha Bacar ainsi que des représentants de l’UNFPA et de l’UNICEF.

Dans son allocution, Madame la ministre a souligné que la signature de ce protocole d’accord à pour objectif principal de développer des pratiques parentales saines en faveur du bien être des enfants dans les institutions d’enseignement supérieur en Guinée.

“Cette date constitue le point de départ de la mise en œuvre d’une vision et d’un ensemble de pratique éducative, d’aménagement d’espace de jeux, de crèches et garderies sécurisées favorisant un développement holistique des enfants que notre société doit inscrire dans le temps et en épouser les réalités. Au regard des défis auxquels les étudiantes et femmes enseignantes sont confrontés dans la gestion de leur maternités le gouvernement à travers le MESRSI et le MPFPV tient à corriger ces insuffisances des services dédiés aux enfants.

Ces espaces constituent des lieux :

-de socialisation où l’enfant apprend à interagir avec les autres enfants et les adultes ;

-de développement des compétences sociales essentielles telles que la communication, l’empathie et la coopération pour son développement cognitif et émotionnel ;

-de préparation harmonieuse et sereine vers l’école maternelle ;

-de sécurité, protégeant l’enfant contre les violences corporelles et psychologiques “, explique-t-elle.

Après avoir remercié tous ceux qui ont travaillé à l’aboutissement de ce projet pilote impactant, et novateur le ministre Alpha Bacar à souligner l’importance lié à l’aménagement de ces espaces : “Cela permet aux parents d’étudier tout en préservant leur responsabilité parentale et c’est une opportunité pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur pour de nombreux hommes et femmes qui sont dans la situation parentale. Il s’agit pour les enseignants et le personnel encadrant de bénéficier de ces services en toute sérénité, d’exercer leur travail de tous les jours. Il est fondamental que nous puissions introduire dans notre système éducatif l’encadrement préscolaire car celà améliore les capacités intellectuelles de nos enfants et les préparent à un enseignement maternel de grande qualité. Je voudrais saluer le fait que l’on comprend que dans le monde l’éducation, assurer les questions de sécurité, de sûreté et d’égalité dans l’accès aux infrastructures et l’enseignement sont de mise. Un enfant bien encadré est un étudiant bien formé”.

Au regard des défis auxquels les étudiantes et étudiants sont confrontés dans la gestion de leur maternités le représentant de l’UNFPA exhorte les autorités à faire bon usage de ces matériaux.

“Construire une crèche au moment où la participation des femmes et des filles à l’édification de la nation guinéenne de façon durable se fait de plus en plus sentir va s’en doute amoindrie les inquiétudes par rapport aux multiples obstacles qui rendent le chemin des études et du marché du travail tortueux. Celà renforce les activités d’épanouissement des femmes et des filles dans le développement d’une carrière professionnelle abattre les rôles du genre. Au nom de l’UNFPA, à l’attention des autorités administratives de ces institutions de prendre toutes dispositions nécessaires pour que ces espaces réalisés puissent combler l’attente des usagers”.