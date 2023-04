Le ministre en charge de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle en République de Guinée, Alpha Bacar Barry, a inauguré huit salles de classe à l’ENI/CFP de Labé et lancé les travaux de reconstruction et d’extension du Centre d’éducation à l’environnement et au développement (CEED) de Pita, dans la sous-préfecture de Sintaly.

Cette initiative vise à développer les infrastructures des centres d’apprentissage et à améliorer les conditions d’études des apprenants dans le pays.

Lors de son discours, le ministre a rappelé les conditions scandaleuses dans lesquelles les étudiants du CEED de Pita étudiaient, sans même les ressources de base pour vivre. Suite à cette constatation, il s’est engagé à tout mettre en œuvre pour obtenir une intervention de l’Etat en faveur de ce centre de formation. Selon le ministre, aucune condition minimale pour apprendre n’était réunie dans ce centre, ce qui a conduit à la sélection d’une entreprise pour réaliser le projet de reconstruction et d’extension du CEED de Pita, qui devra rendre ces travaux dans sept mois.

Le ministre a souligné que cette initiative n’était pas seulement pour poser la première pierre d’un projet infrastructurel, mais aussi pour lancer un projet académique en révisant systématiquement les contenus de formation de cette école qui forme actuellement aux métiers de l’environnement. Auparavant, elle formait seulement aux métiers de techniciens de météorologie. Toutefois, les enjeux environnementaux ont évolué, révélant un aspect économique extrêmement important qui nécessite la préparation des enfants à devenir des entrepreneurs verts.

Alpha Bacar Barry a également souligné que cette école embrassera les métiers de l’écotourisme et permettra à la Guinée de recevoir encore plus de touristes.