En prélude des travaux de vulgarisation des résolutions du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen à travers le pays, le Premier ministre a présidé ce jeudi 15 mars 2023, à la cérémonie de départ des délégués en charge de la vulgarisation. A cette occasion, Bernard Goumou a invité les personnes en charge de cette mission à l’impartialité.

Le chef du gouvernement a d’abord précisé que les travaux liés à la vulgarisation des 35 résolutions, consistent «à éclairer les guinéens sur ce qui est pris à leur nom comme engagement et résolutions politiques et sociales pour une transition réussie».

Il a par la suite exprimé «toute sa satisfaction» par rapport à la mobilisation des délégués qui emprunteront selon lui, tous les chemins difficiles du pays pour la vulgarisation des 35 résolutions issues du cadre de dialogue.

«Je suis conscient que cette mission est très délicate, mais elle est aussi exaltante. Cette étape est cruciale et sensible à la réussite de la transition», a-t-il martelé tout en insistant sur la neutralité des missionnaires durant tout le processus. «Nous avons ensemble une mission de rassemblement. Et l’oeuvre que vous portez aujourd’hui, est le fruit de l’entente entre une large partie de la classe politique, de la société civile, du Gouvernement ainsi que du CNRD. Cette mission est le premier pas du rassemblement voulu par le President de la Transition, c’est pourquoi, il a érigé le dialogue sur le principe de gouvernance».

Le patron de la primature a aussi souligné que le gouvernement continu à tendre la main à ceux qui étaient absents et réticents dès le début, à rejoindre le dialogue.

«Nous le faisons pas par faiblesse, Nous le faisons pour notre pays, nous le faisons pour notre nation. Vous ne représentez pas ici un parti politique, ni la société civile vous êtes guinéens et vous allez parler à nos sœurs et frères guinéens».

Les délégués pour la vulgarisation de ces résolutions, sillonneront les 33 préfectures, les 99 sous-préfectures plus les 6 Communes de Conakry.