Le ministre porte-parole du Gouvernement est à Genève, en Suisse depuis quelques jours. Lors de ce séjour, il a rencontré le Matthias BEHNKE, le responsable Afrique Centrale et de l’Ouest du Haut-commissariat aux Droits de l’Homme (HCDH), selon la Direction de la Communication de la Présidence de la République (DCI).

Ousmane Gaoual Diallo, ministre des Postes, des Télécommunication et de l’Economie Numérique, a échangé avec Matthias BEHNKE la coopération entre le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et la République de Guinée dans le cadre de la bonne réussite de la transition politique en cours dans le pays.

Lors de ces échanges auxquels sa délégation et l’ambassadeur à la mission permanente de la République de Guinée à Genève ont pris part, Ousmane Gaoual Diallo a rappelé la rectification institutionnelle en cours dans son pays et les importantes réformes engagées par le Gouvernement de Transition dans le but, dit-il, d’améliorer la gouvernance et promouvoir une justice équitable pour l’ensemble des Guinéens, avant d’ajouter que la Gouvernement guinéen reste profondément attaché à la Déclaration universelle des droits de l’Homme. C’est ce qui, selon lui, explique que de hauts responsables et cadres du pays sont traduits en justice pour répondre de leur gestion et des accusations portées contre en lien avec des actes de violations graves des droits de l’Homme.

Quant à Mathias BEHNKE, il a encouragé la Guinée à conduire une transition inclusive, afin d’éviter de rompre le contrat social et de réussir cette importante transition pour le peuple de Guinée. Il précise tout de même que le HCDH n’a pas pour vocation de donner des leçons, mais plutôt accompagner les Etats, comme la Guinée, dans la promotion et le respect des droits de l’Homme.

Le respect des droits de l’Homme est un élément clé dans la consolidation de la paix et du maintien de la stabilité politique en Guinée, et par conséquent de la réussite de la Transition, ont-ils conclu.