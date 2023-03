Initialement prévue, ce jeudi 16 mars 2023, l’audience dans l’affaire Kaporo-Rails contre l’ancien ministre de la Ville et de l’aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma, et son ancien secrétaire général, Mohamed Maama Camara a été renvoyé au 23 mars prochain.

L’avocat de la partie civile, Me Alpha Dramé, a expliqué que le dossier n’a pas été enrôlé d’où son renvoi. « La cause, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est clair, l’affaire sera jugée. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je souhaite que l’affaire soit jugée et que la justice dise le droit et la vérité. Maintenant pourquoi ça prend du temps. Le temps de la justice n’est jamais le calendrier ordinaire que vous connaissez », a-t-il expliqué

Depuis le début de la procédure, aucun des accusés ne s’est présenté devant le tribunal. Pour l’avocat, c’est un refus de la part de l’administration. « Les prévenus n’ont jamais comparu donc, pour moi, il y a un refus de l’administration de faire comparaître les prévenus. Mais pour la procédure s’il ne se présente pas, la loi prévoit qu’ils soient jugés même s’ils sont absents. Donc par cette procédure, les citoyens de Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse entendent dire le droit ».

A rappeler que l’ancien ministre, Ibrahima Kourouma, et son ancien secrétaire général, Mohamed Maama Camara sont poursuivis pour des faits de « rébellion, destruction d’édifices privés, abus d’autorité et de fonction » à la suite du déguerpissement de 1 214 citoyens à Kaporo-Rails, Kipé 2 et Dimesse en 2019.