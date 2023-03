Dans un communiqué rendu public cet après-midi, le comité d’organisation de la marche pacifique des Forces Vives de Guinée (FSG) prévue le lundi 20 mars 2023, a décrit l’itinéraire de ladite marche.

Le comité d’organisation informe l’opinion nationale que la marche pacifique pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel prévue le 20 mars, « aura pour point de départ le rond-point de la Tannerie et pour point d’arrivée le Palais du peuple où se tiendra un meeting géant afin d’interpeller les autorités de la transition sur la nécessité pour notre pays de renouer avec l’ordre constitutionnel normal en demandant la libération des otages du CNRD et un dialogue fécond, afin que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux ».

Le comité indique que les lettres d’informations seront déposées au niveau des communes traversées conformément au délai imparti.

Les Forces vives de Guinée demandent aux citoyens pro démocraties de respecter les consignes du guide du manifestant déjà disponible depuis quelques jours « pour que cette mobilisation patriotique soit une autre preuve éloquente de notre volonté de réussir la transition entamée le 05 septembre 2021 ».

Ledit itinéraire se présente comme suit :

Point de rassemblement : Rond-point de la Tannerie

Point d’arrivée : Esplanade du Palais du peuple.

Zones traversées : Yimbaya, Aéroport Gbessia, Gbessia Kondebougni, Bonfi, Carrière, Kenien, Madina, Donka, Moussodougou, Esplanade du Palais du peuple.

Les FVG ont profité de l’occasion pour féliciter toutes ses antennes de l’intérieur et de l’extérieur du Pays « pour le travail déjà accompli en vue de sauver la Patrie. Elles les invitent à resserrer les rangs autour de notre idéal de démocratie pour encore plus de mobilisation et de détermination, jusqu’à la victoire finale. En fonction de l’évolution de la situation, des consignes précises seront données en vue d’une meilleure coordination de nos actions dans le Grand Conakry. Que l’esprit citoyen et civique guide nos pas », précisent les forces vives de Guinée.