La Direction préfectorale de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle de Boké a prononcé le renvoi disciplinaire de cinq élèves inscrites aux lycées N’Dama et Lycée Mohamed VI de Boké.

La décision, rendue publique par un communiqué officiel, est signée par Ibrahima Fofana, directeur préfectoral de l’Éducation. Elle intervient à la suite de la diffusion, sur les réseaux sociaux, de vidéos qualifiées d’« inappropriées » par les autorités éducatives.

Selon l’administration scolaire, les contenus mis en cause porteraient « gravement atteinte aux valeurs morales, à la discipline scolaire ainsi qu’à l’image et à la réputation de l’école guinéenne ». Les cinq lycéennes, régulièrement inscrites dans leurs établissements respectifs, font ainsi l’objet d’une exclusion à caractère disciplinaire.