La fondation UBA, fidèle à son engagement de promotion de l’éducation et de la culture en Afrique, a lancé son Concours National de Dissertation le mois de Janvier dernier.

Les candidatures ont été ouvertes le 19 Janvier et la date limite de dépôt des copies est fixée au 20 Février 2023.

Réservé uniquement aux élèves du secondaire (Collège et Lycée), le concours met en compétition tous élèves en situation de classe se trouvant en Guinée. Les candidats doivent soumettre leur dissertation autour du thème : « L’année dernière, les résultats des examens nationaux ont été catastrophiques avec un faible taux de réussite. Quel constat faites-vous de cette situation ? En tant qu’élève, quelles solutions proposez-vous pour améliorer le niveau des élèves guinéens ». Les essais doivent être bien structurés et avoir une longueur de 750 mots maximum.

Les élèves peuvent déposer leurs copies traitées + Une carte scolaire + Une photo et un numéro de téléphone par :

Mail à [email protected]

Dans nos agences dans une enveloppe fermée ou en ligne sur https://bit.ly/3ksVjBO.

United Bank for Africa (UBA) PLC s’engage à être une entreprise socialement responsable et un modèle pour toutes les entreprises en Afrique. En tant que branche de responsabilité sociale des entreprises du groupe UBA, la Fondation UBA s’engage pour l’amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles la banque opère, en se concentrant sur le développement dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, de l’autonomisation économique et des projets spéciaux. La Fondation UBA a été constituée en janvier 2004.