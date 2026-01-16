Un violent incendie s’est déclaré tôt ce vendredi 16 janvier 2026 à Kalema, dans la commune urbaine de Kagbelen, plus précisément dans la zone industrielle de Kagbelen village. Le sinistre a touché une usine spécialisée dans la fabrication de couches pour bébés.

Selon des sources locales, le feu se serait déclaré aux environs de 6 heures du matin. Les causes exactes de l’incendie restent pour l’instant inconnues. Toutefois, certaines indiscrétions évoquent une possible défaillance liée à l’installation d’un transformateur électrique situé à proximité du site.

À ce stade, l’ampleur des dégâts matériels n’a pas encore été officiellement évaluée. Les autorités administratives de Dubréka ainsi que celles de la commune urbaine de Kagbelen se sont rendues sur les lieux pour constater les faits.

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée pour le moment.