Le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) tiendra son congrès national les 24 et 25 janvier 2025 à Conakry, sous la présidence de Lansana Kouyaté, leader du parti. L’information a été confirmée ce mercredi à Guinée360 par Mohamed Cissé, Directeur du centre d’étude et de recherche et porte-parole du parti.

Selon M. Cissé, les préparatifs pour cet événement historique pour le parti avancent à grands pas, et le renouvellement des responsables des structures de base a déjà été effectué sur l’ensemble du territoire national.

Le PEDN, dirigé par Lansana Kouyaté, a été mis sous observation dans le rapport d’évaluation des partis politiques publié le 31 octobre par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD). Ainsi, le parti s’apprête à organiser ce congrès pour se conformer aux exigences du département de tutelle.

Rappelons que le MATD avait accordé un délai de trois mois à 53 partis politiques, dont le PEDN, pour se régulariser, faute de quoi des sanctions seraient appliquées.