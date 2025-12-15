Dans un décret lu à la télévision nationale ce lundi 15 décembre 2025, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs officiers à des postes de commandement au sein de l’État-major de l’Armée de l’air.

À la base aérienne principale de Conakry, le colonel Aboubacar 1 Sylla, matricule 20972G, jusque-là commandant adjoint de ladite base, est nommé commandant, en remplacement du colonel Amadou Diallo, matricule 16247G. Son adjoint devient le colonel N’Fa Sory Sylla, matricule 20495G, précédemment officier de garnison de l’Armée de l’air, en remplacement du colonel Aboubacar Sylla, matricule 2097572G.

À Boké, le colonel Salémadi Sylla, matricule 18614G, auparavant commandant de la base aérienne de Labé, est nommé commandant de la base aérienne, en remplacement du colonel Djibril Keïta, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le colonel Moussa Traoré, matricule 16262G, ancien commandant adjoint de la base aérienne de Faranah, est nommé commandant adjoint, en remplacement du lieutenant-colonel Lansana Koumbassa, matricule 26535G.

À Labé, le colonel Amadou Diallo, matricule 17247G, précédemment commandant de la base aérienne principale de Conakry, est nommé commandant de la base aérienne, en remplacement du colonel Salémadi Sylla, matricule 18614G. Le colonel Paul Po, matricule 16665G, est confirmé dans ses fonctions de commandant adjoint.

À Faranah, le colonel Mamadou Imane Diallo, matricule 16728G, est confirmé au poste de commandant de la base aérienne. Le lieutenant-colonel Lansana Koumbassa, matricule 26537G, précédemment commandant adjoint de la base aérienne de Boké, est nommé commandant adjoint, en remplacement du colonel Moussa Traoré, matricule 16262G.

À Kankan, le colonel Mamadi Keïta, matricule 18784G, est confirmé comme commandant de la base aérienne, tandis que le commandant Amadou Kourouma, matricule 16826G, est confirmé en qualité de commandant adjoint.

Enfin, à N’Zérékoré, le colonel Salimou Bambo Fofana, matricule 18917G, est confirmé au poste de commandant de la base aérienne, avec pour adjoint le colonel Seny 2 Camara, matricule 11033G, également confirmé.