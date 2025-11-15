La Direction générale des élections (DGE) a récemment présenté le chronogramme opérationnel de la présidentielle prévue le 28 décembre prochain aux membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel (ONASUR), lors d’une rencontre tenue à son siège de Camayenne.

À l’issue de la séance, les deux institutions ont exprimé une convergence de vues quant à la nécessité de garantir la transparence, la collaboration et la crédibilité du scrutin. Face aux représentants de l’ONASUR, la directrice générale des élections, Djenab Touré, a rappelé l’importance de l’implication des organes de supervision dans le processus électoral. Elle a indiqué que cette rencontre visait à renforcer la compréhension commune des démarches entreprises pour la tenue du scrutin.

« Ils ont un rôle important à jouer dans la crédibilisation du processus électoral, ils sont un organe de supervision et de contrôle donc il fallait les présenter ce chronogramme », a déclaré la patronne de la DGE, insistant sur la nécessité d’informer pleinement les observateurs nationaux.

Elle a également précisé que cette présentation devait permettre à l’ONASUR de cerner l’ensemble des actions déjà engagées, ainsi que les étapes restantes : « Pour qu’ils comprennent ce que nous sommes en train de faire, avec une dose d’explication de ce qui est déjà fait comme activité, ensuite mettre en place un mécanisme de collaboration ».

Selon la DGE, cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large d’assurer la maîtrise du calendrier et la bonne coordination de toutes les parties prenantes, condition essentielle pour un scrutin « transparent et apaisé ».