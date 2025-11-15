À quelques jours du lancement officiel de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, les appels en faveur de la candidature de Mamadi Doumbouya se multiplient. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 15 novembre, la plateforme C4 a réaffirmé la nécessité, selon elle, de soutenir l’actuel chef de l’État.

Réunis au sein du Cercle des Cadres pour la Cause Commune, les membres de l’organisation appellent à une réflexion approfondie autour des ambitions portées par le candidat du GMD pour la Guinée. « Dans cette perspective, le C4 entend prendre toute sa part dans la campagne présidentielle à venir, afin d’œuvrer à la mobilisation de nos concitoyens autour du projet porté par le candidat du GMD. Ces réformes, touchant l’ensemble des secteurs de la nation, visant à moderniser nos institutions, à redresser la gouvernance publique, à restaurer la justice, à promouvoir le mérite et à réaffirmer la souveraineté de la Guinée », a déclaré le vice-président, Fadama Mansaré, mettant en avant les actions engagées depuis l’avènement du CNRD.

Le responsable rappelle que, selon lui, le pays a renoué avec ses valeurs fondamentales. « Notre pays s’est réconcilié avec les principes fondamentaux de la République, notamment le respect de la loi. »

C’est au regard de ces évolutions que le C4 justifie son engagement aux côtés du candidat Mamadi Doumbouya. « C’est en considération de ces avancées majeures que nous avons décidé de l’accompagner, avec discipline et engagement », a-t-il ajouté.

À l’approche du scrutin du 28 décembre, la plateforme annonce qu’elle mènera des actions de terrain destinées à sensibiliser et mobiliser les électeurs autour de la vision politique défendue par Mamadi Doumbouya.