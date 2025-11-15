Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Laye Sékou Camara, a salué ce samedi 15 novembre 2025 l’implication des jeunes de Bambéto dans la réalisation de l’échangeur récemment inauguré. Dans son allocution de circonstance, il a mis en avant le rôle déterminant du président Mamadi Doumbouya dans la concrétisation du projet.

« L’échangeur de Bambéto cadre parfaitement avec votre vision pour ce pays, Monsieur le Président. Votre volonté inspire la jeunesse, et c’est pourquoi ces jeunes, ici présents, scandent votre nom », a déclaré le ministre. Selon lui, une partie de la jeunesse guinéenne appelle ouvertement le chef de l’État à être candidat aux prochaines élections, par reconnaissance pour les actions menées depuis son arrivée au pouvoir.

Laye Sékou Camara a par ailleurs tenu à remercier ses prédécesseurs à la tête du ministère en l’occurrence Yaya Sow et Elhad Gando Barry— pour leur contribution aux premières phases du projet. « J’aurais souhaité qu’ils soient à mes côtés pour célébrer ensemble cet ouvrage que vous offrez à Bambéto », a-t-il ajouté.

Le ministre a insisté sur la mobilisation des jeunes du quartier, affirmant qu’ils ont longtemps été « utilisés à d’autres fins », mais qu’ils ont cette fois été engagés dans une œuvre bénéfique pour la nation. Il a estimé que ces jeunes ont participé « à 70 % » à la réalisation de l’ouvrage.

« Cet échangeur vous appartient, et vous en serez les gardiens », leur a-t-il lancé, soulignant que le chantier n’a été interrompu ni par les grèves ni par les manifestations qui ont émaillé la période.