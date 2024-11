Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME a marqué une étape significative dans le cadre de la campagne d’information sur le programme Simandou 2040.

Mandatée par le comité stratégique du programme Simandou 2040, Madame la Ministre, Dre Diaka Sidibé, a eu un entretien fructueux avec les dirigeants de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-GUI) et de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIAG) autour des cinq piliers du programme Simandou 2040, à savoir :

– Agriculture, industrie alimentaire et commerce

– Éducation et culture

– Infrastructures, transports et technologies

– Économie, finance et assurance

– Santé et bien-être

L’objectif de cet échange était de partager avec le secteur privé la vision du Chef de l’État, le Général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya, sur les opportunités offertes par ce méga-projet, qui vise à offrir aux entreprises locales des perspectives de croissance tout en favorisant le contenu local. Ce programme entend doter les entreprises guinéennes des ressources nécessaires pour accompagner l’essor socio-économique du pays sur les quinze prochaines années, en créant des emplois et en stimulant la croissance socio-économique durable de notre pays.

Les discussions ont permis d’aborder les attentes du secteur privé vis-à-vis du programme Simandou 2040 et de clarifier les distinctions entre le projet et le programme, pour mieux encadrer les initiatives locales dans les secteurs clés, notamment l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et le commerce. Dre Diaka Sidibé a également encouragé les opérateurs économiques à participer activement et à formuler leurs attentes, afin de prendre en compte les enjeux spécifiques du secteur privé.

La CGE-GUI et la CCIAG ont salué cette démarche inclusive, marquant leur soutien aux efforts de transparence et d’accompagnement des entreprises locales pour maximiser les retombées de Simandou 2040.

Grâce à la vision éclairée du Chef de l’État, le Général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya, le MCIPME réaffirme sa démarche transparente et inclusive, ainsi que son engagement à créer des conditions favorables à un environnement d’affaires prospère et durable pour la Guinée.