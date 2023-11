En marge de la visite du colonel Mamadi Doumbouya en mars 2023, le podium installé à cette occasion s’était effondré faisant un mort et plusieurs blessés. Amadou Djouldé Sow, âgé de 8 ans, avait été grièvement blessé à la tête. Transporté d’urgence à Conakry, l’enfant a dû être évacué au Maroc pour subir deux interventions chirurgicales.

8 mois après cet accident, Djouldé Sow, élève en première année, n’a pas encore repris les cours. « Ce qui m’est arrivé est un accident. Nous étions sortis de l’école pour venir accueillir Doumbouya. Mon grand frère et moi, étions sous le podium qui s’est effondré sur nous. J’ai été blessé à la tête et au visage», se remémore-t-il.

Si Djouldé a eu la vie sauve, son grand frère, lui, n’a pas eu de chance, il a succombé à ses blessures. Cependant, ses blessures ne sont pas encore guéries.

« Actuellement, j’ai mal aux yeux, surtout mon œil gauche lorsque je sors sous le soleil. Depuis que j’ai fait cet accident, je ne pars plus à l’école et mon souhait, c’est de reprendre l’école, comme mes camarades. À l’instant, ce que je veux, c’est reprendre le chemin de l’école », lance Amadou Djouldé Sow.

Tout en reconnaissant les efforts qu’elles ont fournis pour la prise en charge des soins de son fils, le père de Djouldé fait appel aux autorités guinéennes à nouveau. « À l’hôpital Sino-Guinéen, le médecin nous a donné des calmants et dit de se retourner pour que l’enfant reprenne ses cours jusqu’à la vacance prochaine. Maintenant, lorsqu’il sort sous le soleil, son œil se met à couler, donc l’enfant n’ose plus le soleil et ne peut plus faire ses études dans son état là. Nôtre domicile est trop éloigné de l’école et le trajet se fait à pied. Nous reconnaissons les efforts des autorités et nous continuons toujours à les exhorter de venir en aide à l’enfant pour qu’il puisse continuer ses études», a lancé Mamadou Adama SOW, craignant pour son enfant qui risque de ne pas pouvoir continuer ses études.

Par Kouné Diallo