L’acte s’est passé dans la nuit du lundi 13 novembre 2023 dans le quartier Siguiri Koura dans la commune urbaine de Siguiri. L’enfant de 7 ans aurait quitté son domicile pour aller à la révision.

Joint au téléphone, le lieutenant Abdoulaye Bassirou Condé, médecin du Haut commandement de la gendarmerie nationale en appui au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital Préfectoral de Siguiri, a expliqué les circonstances dans lesquelles il a reçu l’enfant.

«C’est à 21 heures que l’enfant a été retrouvé couché au sol dans le quartier Siguiri Koura 1. Nous avons observé que l’enfant avait été violé au niveau anal. Il y a une pénétration anale qui a d’ailleurs causé une déchirure anale. Franchement, c’est très grave. Souvent on apprend que les jeunes filles sont violées, mais un garçon c’est grave et inquiétant. Le petit souffrait et ne pouvait pas bouger. Il a été réanimé et il y a eu une réparation de la déchirure», a expliqué le médecin.

Depuis le 23 juin, la préfecture de Siguiri a enregistré plus de 17 cas de crimes, dont 11 cas d’attaques à main armées faisant 9 morts, six blessés et plus 300 millions de francs emportés.

Mamoudou Aimé Césaire Condé, Correspondant régional