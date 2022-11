En réponse au mémorandum du quatuor qui lui a été remis le 10 novembre 2022, au siège du parti UDG, le premier ministre a annoncé avoir pris acte des 10 points contenus dans ladite note.

A travers un communiqué publié hier lundi, Bernard Goumou a signalé que dans les prochains jours, ce mémorandum sera partagé avec le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, Thomas Boni Yayi. Par ailleurs, le chef du gouvernement a rappelé les acteurs politiques réunis au sein du »quatuor », que le cadre est justement mis en place pour permettre de s’exprimer, d’échanger et de discuter de toutes les thématiques et propositions «sans tabou», afin de formuler des recommandations allant dans le sens de l’intérêt national.

Bernard Goumou note que tout cela, dans un climat apaisé, constructif et sur la base de la bonne foi: «Nous pourrions inscrire tous les sujets ou préoccupations qui cadrent avec les différentes thématiques du dialogue inclusif. Nous envisageons par ailleurs, l’élaboration d’un gentlemen’s agreement pour cadrer les débats durant la transition et de privilégier une résolution pacifique, voire conviviale des griefs de quelque nature qu’ils soient.»

A cet égard, l’ensemble des points consignés dans le mémorandum peuvent être discutés entre les entités, rassure le chef du gouvernement. Pour lui, ces points de revendication cités ne doivent pas être un facteur de blocage pour le lancement du cadre de dialogue inclusif inter-guinéen, «que je vais m’employer à instaurer très rapidement ».

Par ailleurs, monsieur Goumou annonce qu’il est temps de lancer ce cadre de Dialogue Inclusif tant souhaité et réclamé par les guinéens, dans la mesure où cette instance restera, dit-il, ouverte à tout moment et sera enrichie de la participation du quatuor et de sa contribution.

«Cette réclamation a également été exprimée par toutes les autres coalitions qui ont appelé à ce dialogue sans conditions préalables», a évoqué le premier ministre.

Pour finir, Bernard Goumou a réaffirmé la ferme volonté du CNRD et du président de la transition de poursuivre la politique de la main tendue, pour que tous les Guinéens se retrouvent afin d’échanger sur un avenir commun et de bâtir ensemble la Guinée «que nous voulons inclusive, prospère et équitable».