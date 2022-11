De nouveau à la barre ce mardi, le colonel Abdoulaye chérif Diaby a expliqué les circonstances dans lesquelles Cellou Dalein Diallo, président de l’Ufdg, avait été évacué au Maroc après le drame au stade du 28 septembre, ainsi que le rôle qu’avait joué le président Dadis dans ce sens.

L’ex-ministre de la santé a révélé que le président Moussa Dadis Camara avait mis à sa disposition tous ceux dont il avait besoin pour les soins. De la prise en charge médicale, jusqu’à la nourriture des blessés et malades suite aux massacres avec la mise à disposition d’un montant d’un peu plus d’un milliard et quatre cents millions de francs guinéens.

«Avec monsieur le président, par rapport aux malheureux évènements, j’ai eu besoin de l’argent et il m’a donné de l’argent. Ensuite, j’ai eu besoin de lui, je lui ai demandé humblement de venir saluer les malades, il l’a fait…», a expliqué Abdoulaye Chérif Diaby.

Le docteur Diaby a expliqué également qu’il était avec le ministre de la justice à l’époque, Siba Loalamou lorsqu’on l’a appelé pour lui montrer la radiographie des côtes cassées de Cellou Dalein Diallo.

«Il vient avec le cliché de monsieur Dalein, je regarde et je dis oui, il a des côtes cassées là. L’intéressé me dit, il voudrait qu’on l’évacue. J’ai dit : il n’y a pas de problème. Attendez! J’ai pris le cliché, je suis allé montrer au président (Moussa Dadis Camara). J’ai dit bon, monsieur Dalein a des côtes cassées. Il faut qu’on l’évacue et cela fut fait», a-t-il confié au tribunal.