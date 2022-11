Le premier ministre a adressé une lettre-réponse aux acteurs politiques du quatuor, dans la soirée du lundi, précisant avoir pris en compte plusieurs exigences relatives à leur participation au cadre du dialogue. Bernard Goumou aura sa réponse, ce après une nouvelle rencontre, entre les leaders regroupés au sein de cette structure.

«Au niveau des différents leaders du quatuor, je ne saurais me prononcer par rapport à ça pour le moment. Quand les concertations vont avoir lieu, et que les décisions seront prises, c’est avec toute aisance que nous allons nous prêter aux questions et aux commentaires des journalistes…», a indiqué Cellou Baldé, membre de l’ANAD, coalition évoluant au sein du quatuor.

Retour des leaders politiques exilés, gage d’un dialogue réussi ?

Pour la réussite du cadre de dialogue, les acteurs politiques ne cessent d’insister sur certaines choses, parmi lesquelles figure le retour de leurs pairs au bercail. Ils estiment que Cellou Dalein, Sidya Touré et autres, sont en exil.

«Le retour des leaders existe dans le mémo qu’on a déposé ; le harcèlement judiciaire dont nos leaders, sommes victimes… Cela saute aux yeux de tout le monde. Nous savons ce qui se passe, et c’est pourquoi dans nos points de réclamation, nous avons demandé l’arrêt des harcèlements judiciaires et le retour paisible des leaders exilés», a conclu Cellou Baldé.