Au lendemain de l’élimination du Syli national de Guinée de la course pour le Mondial 2026, les voix s’élèvent pour réclamer une réforme en profondeur du football guinéen. Plusieurs observateurs encouragent désormais les autorités sportives à miser davantage sur les talents locaux.

Parmi eux, le consultant sportif Thierno Saidou Diakité, qui attribue en partie cet échec aux prédécesseurs de Paulo Duarte, récemment nommé à la tête du Syli national.

« Vous savez, Paulo Duarte est arrivé à un moment où nos chances d’obtenir la première ou la deuxième place étaient très limitées. On ne peut donc pas lui imputer l’entière responsabilité », a-t-il déclaré, évoquant les pistes de relance du Syli national en vue des prochaines compétitions.

Concernant la reconstruction de l’équipe, Thierno Saidou Diakité plaide pour une meilleure valorisation du championnat local :

« Il faut s’appuyer à 50 ou 60 % sur le football local. Il y a des joueurs qui font vivre notre championnat et qui peuvent rivaliser avec les professionnels évoluant à l’étranger. Il faut réussir un arbitrage intelligent entre joueurs locaux et joueurs professionnels. La Ligue professionnelle de football doit travailler à renforcer et rehausser le niveau du championnat local », a-t-il proposé.

Pour rappel, le Syli national de Guinée a disputé la dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Botswana ce mardi au stade Mohammed V de Casablanca, au Maroc.

La rencontre s’est soldée par un match nul ouvert (2-2), laissant les deux équipes hors course pour la prochaine Coupe du monde.

L’intégralité de l’entretien avec Thierno Saidou Diakité sera à retrouver très prochainement sur Guinée360.