Le système de règlement des paiements panafricain, PAPSS (Pan African Payment Settlement Scheme), est désormais disponible en Guinée grâce à UBA Guinée. Ce nouveau service révolutionnaire permet aux particuliers et entreprises de transférer des fonds rapidement et efficacement vers des pays africains comme le Ghana, le Nigéria, la Sierra Leone, le Libéria, et la Gambie. En moins de 30 minutes, les bénéficiaires reçoivent les fonds dans leurs comptes bancaires, simplifiant ainsi les transactions transfrontalières.

Avec PAPSS, il est désormais possible d’envoyer jusqu’à 4 000 dollars pour des particuliers et jusqu’à 8 000 dollars pour des transactions commerciales, directement en monnaie locale. Cette initiative, soutenue par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), vise à renforcer le commerce intra-africain, notamment en réduisant les coûts et les délais des transactions.

Ce système représente une alternative efficace et rentable aux méthodes traditionnelles de correspondance bancaire, qui sont souvent coûteuses et chronophages. PAPSS facilite ainsi les paiements pour les entreprises et les particuliers en proposant une solution de compensation et de règlement des paiements simple et sûre.

Avec UBA Guinée et PAPSS, réalisez vos transactions rapidement, en toute sécurité et à moindre coût, tout en soutenant l'intégration économique du continent africain.

