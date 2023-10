Le patron de la municipalité de Kankan dénonce la divagation des animaux dans les rues de la ville de Kankan Nabaya.

Les animaux domestiques, vaches, chèvres et moutons circulent en grand nombre dans le centre-ville ces derniers temps. Après avoir constaté ce phénomène depuis des mois, le maire de la Commune urbaine de Kankan, Mory Kolofon Diakité, a mis en garde les propriétaires.

Dans un entretien accordé à notre correspondant dans la région, ce samedi 14 octobre 2023, le maire de la ville souligne que le centre-ville n’est pas un lieu pour élever le bétail. C’est pourquoi il invite les éleveurs à aller faire des campements ou au village. À défaut, Mory Kolofon Diakité menace de trimbaler désormais devant les tribunaux, le propriétaire de tout animal qui sera appréhendé.

« La police communale va sortir pour un contrôle au centre-ville. Tous les bétails qui seront ramassés sur les routes de Kankan seront déposés à la justice y compris les propriétaires de bétails. Toute personne qui viendra se présenter comme propriétaire de bétail répondra devant la justice. Chacun doit prendre son bétail et sans exception. Il n’y aura pas de prière pour dire que je ne savais pas, il faut que ça soit clair, quand on prend ta vache ou ton mouton dans les rues, on les déposera à la justice. Il faut que ça tombe dans les oreilles des gens », a averti le maire de Kankan.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire condé