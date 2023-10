Le samedi, 14 octobre 2023, le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Alpha Bacar Barry, a lancé à Labé, le projet de formation et d’insertion des jeunes dans la filière BTS “Briques en Terre Stabilisée”, grâce à l’initiative de la Direction nationale de l’Emploi et de l’entreprenariat du département. Ce projet a été rendu possible grâce au financement du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de la Banque Africaine de Développement.

Le ministre, Alpha Bacar Barry, était accompagné des cadres du département et des autorités de Labé pour lancer ce projet ambitieux dont l’objectif est de mettre en place une unité de formation et d’incubation dans la filière BTS, appelée «LAB CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE», en réponse aux besoins des marchés locaux. Cette unité sera hébergée au Centre de Formation Professionnelle de Labé (CFP).

Le LAB offrira des services de formation et d’accompagnement entrepreneurial adaptés aux jeunes désireux de se développer dans la filière BTS. Dans son discours lors de l’événement, le ministre a souligné l’avènement d’une révolution dans la fabrication de matériaux de construction, en mettant un accent particulier sur l’aspect écologique. Cette révolution promet de réduire les coûts tout en améliorant la maîtrise des techniques de pose de briques par les apprenants. L’objectif principal est de généraliser cette pratique dans les écoles de l’ETFP (Écoles de Technologie et de Formation Professionnelle).

Les bénéficiaires ciblés par ce projet sont des jeunes âgés de 15 à 35 ans, parmi lesquels une proportion significative de jeunes filles (20% à 40%) et une part non négligeable de personnes handicapées (10% au minimum). Parmi ces jeunes se trouvent ceux qui évoluent dans le secteur du bâtiment et de la construction, notamment ceux issus des Centres de Formation Professionnelle (CFP) ou d’écoles techniques et professionnelles proposant des filières liées au secteur du BTP et au design architectural, ainsi que des jeunes non scolarisés travaillant au sein de groupements de producteurs de briques traditionnelles et/ou ayant bénéficié de formations en BTS.

Les résultats attendus de ce projet incluent la formation d’au moins 3 formateurs capables d’animer les formations au sein du LAB, ainsi que la formation, l’incubation, et l’accompagnement des jeunes par le LAB BTS dans les domaines de la maçonnerie BTS et du design architectural, en utilisant des logiciels d’architecture, de design et d’ingénierie pour proposer des solutions innovantes en matière de construction en BTS répondant aux besoins des marchés locaux et régionaux.

Après la cérémonie de lancement, le Ministre et sa délégation ont effectué une visite des différentes activités liées à ce projet, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère d’opportunités pour les jeunes de Labé dans le secteur de la construction et de la formation professionnelle.