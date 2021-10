À l’hôpital préfectoral de Télimélé, une femme a accouché le lundi 11 octobre 2021, des triplés (toutes des filles). Épouse d’un cultivateur sans moyens, elle a de la peine à trouver des habits pour ses triplés. Alitée dans cet hôpital depuis l’accouchement, la pauvre dame et son époux demandent de l’aide.

Dans une vidéo publiée par Guinéematin, Mamadou Saliou BAH, le père des filles, explique les conditions dans lesquelles, son épouse a mis au monde ces triplés : «Depuis le lundi dernier, j’ai amené ma femme à l’hôpital pour l’accouchement. Quand on est arrivés, les médecins nous ont dit qu’elle devait subir une intervention chirurgicale. Ça a été fait, elle a accouché de ces trois filles».

Cultivateur de son état, ce citoyen résidant à Sangareyah, dans la préfecture de Télimélé, demande de soutiens : « Je demande de l’aide à l’État et aux personnes de bonnes volontés. Je suis cultivateur, mes filles et leur maman sont en manque d’habits. Les moyens financiers me manquent énormément».

Adama Thiwtô BAH est la femme qui a mis au monde ces filles. En plus du manque d’habits, cette dame dit être en manque de sang. Comme son époux, elle sollicite l’aide des personnes de bonnes volontés : « Nous demandons de l’aide. Je suis en manque de sang. Mon et mari n’avons pas des moyens. On se demande même comment nourrir ces enfants».

Ces triplés et leurs parents se trouvent actuellement à l’hôpital préfectoral de Télimélé.

Mamadou Saïdou DIALLO