L’Indépendance Fitness Day revient pour une deuxième édition le 02 octobre 2026

Communiqué – Le 02 octobre 2026, l’Esplanade de Plaza Diamond accueillera une nouvelle édition du rendez-vous citoyen, sportif et populaire porté par Le Régiment et BMF.

Dans le cadre de la célébration du 02 octobre, Le Régiment et BMF annoncent officiellement la tenue de la deuxième édition de l’Independance Fitness Day, prévue le jeudi 02 octobre 2026, à partir de 15h30, sur l’Esplanade de Plaza Diamond, à Kipé.

UNE CÉLÉBRATION EN MOUVEMENT

Placée sous le slogan « Notre énergie, notre indépendance », cette deuxième édition entend proposer au public une célébration citoyenne, sportive et populaire, portée par le mouvement, la santé, la cohésion sociale, la chorégraphie et la fierté nationale.

Après une première édition qui a mobilisé plus de 2 000 participants et généré une forte visibilité sur les médias et les réseaux sociaux, l’Independance Fitness Day revient avec une ambition renforcée : faire du 02 octobre un moment de rassemblement vivant, positif et fédérateur.

L’événement réunira des jeunes, des femmes, des leaders, des entreprises, des institutions, des clubs de fitness, des coachs invités, des artistes et le grand public autour d’une grande expérience collective.

UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE

Des séances de fitness, des chorégraphies, des passages de clubs, des animations DJ, des prestations artistiques et des moments de célébration sont prévus afin de faire vivre au public une journée à la fois sportive, festive et citoyenne.

Pour cette édition, les organisateurs souhaitent également renforcer la collaboration avec les clubs de fitness de Conakry, afin de leur offrir un espace d’expression et de participation. Chaque club pourra contribuer à l’ambiance de l’événement à travers ses chorégraphies, son énergie, ses musiques et son identité.

L’Independance Fitness Day se veut ainsi plus qu’un rendez-vous sportif. Il s’agit d’un mouvement populaire qui invite les citoyens à célébrer la Guinée autrement, dans un esprit d’unité, d’engagement, de discipline et de fierté collective.

« NOTRE ÉNERGIE, NOTRE INDÉPENDANCE.»

À RETENIR

DATE 02 OCT. 2026

HEURE 15H30

LIEU PLAZA DIAMOND, KIPÉ

ORGANISATEURS LE RÉGIMENT × BMF

CONTACT PRESSE 620 15 93 05