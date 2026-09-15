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Justice : le maire de Ratoma attendu devant le TPI de Dixinn ce mardi

Amadou Dioulde Diallo
1 min de lecture

Le maire de la commune de Ratoma, Kabinet Diawara, est attendu ce mardi 15 septembre 2026 devant le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn. Il doit comparaître dans une procédure engagée à la suite d’une plainte de la société Électricité de Guinée (EDG), qui s’est constituée partie civile.

Kabinet Diawara est poursuivi pour des faits présumés d’abus d’autorité dirigés contre l’administration et les particuliers, d’atteinte à la liberté individuelle, d’outrage envers des personnes chargées d’une mission de service public, de rébellion commise en réunion et d’opposition à l’exécution de travaux d’utilité publique.

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Ces faits sont notamment prévus et punis par les articles 643, 658, 664, 667 et 668 du Code pénal.

Selon les informations recueillies par Guinée360, le dossier du maire est déjà inscrit au rôle du TPI de Dixinn. L’audience, prévue ce mardi, doit permettre à la juridiction d’examiner cette affaire qui suscite l’attention de l’opinion publique.

Poursuivi à la suite de la plainte d’EDG, Kabinet Diawara comparaîtra libre, selon les informations disponibles.

Le maire de Ratoma devra ainsi répondre devant la justice des faits qui lui sont reprochés, dans le cadre de cette procédure judiciaire.

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