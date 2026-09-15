Santé : la Guinée prévoit le recrutement de 7 000 agents en 2027

En marge de la cérémonie d’inauguration de l’hôpital préfectoral de Yomou, la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, a annoncé un vaste recrutement dans le secteur de la santé. Au total, 7 000 agents de santé devraient être recrutés, sur instruction du président de la République, Mamadi Doumbouya.

Selon une information rapportée par la télévision nationale, cette opération de recrutement est prévue pour l’année 2027.

La ministre de la Santé en a fait l’annonce devant le personnel de santé ainsi que les sages de la préfecture de Yomou.

« Je suis ravie d’annoncer que le Président de la République a validé le recrutement de 7 000 agents de santé pour l’année 2027 », a déclaré Khaité Sall.

Pour la ministre, ce recrutement devra répondre au mieux aux besoins des différentes localités du pays. Le gouvernement entend ainsi privilégier une approche territoriale afin de renforcer les effectifs dans les zones qui en ont le plus besoin.

Khaité Sall a expliqué que les futurs recrutements seront effectués directement en fonction des postes disponibles dans les différentes préfectures.

« Nous allons tout mettre en œuvre pour territorialiser ce recrutement. C’est-à-dire que cette année, il se fera par poste de travail : ceux qui voudront travailler à Yomou devront postuler à Yomou », a-t-elle précisé.

Cette approche vise notamment à limiter les difficultés liées à l’affectation et à la répartition des agents de santé sur l’ensemble du territoire national.

L’annonce intervient alors que l’État guinéen a également engagé un processus de recrutement de nouveaux agents dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’éducation, la santé et l’assainissement.