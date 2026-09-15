Guinée : conseils régionaux, le délai légal foulé aux pieds

Le compte à rebours prévu par le Code électoral est arrivé à son terme. Et même largement dépassé. Alors que les conseils communaux ont été installés le 2 juillet dernier, les élections régionales n’ont toujours pas été organisées.

Depuis cette installation, 74 jours se sont écoulés. Soit 14 jours de plus que le délai maximal de 60 jours fixé par la loi pour tenir ces élections.

L’article 212 du Code électoral dispose que les conseillers communaux de la région concernée constituent le corps électoral appelé à élire le conseil régional. Le même article précise que « les élections ont lieu, au plus tard, 60 jours après le renouvellement des conseils communaux ».

Sur le terrain, pourtant, les premières dispositions en vue de ces scrutins avaient déjà été annoncées. Lors du Conseil des ministres du 30 juillet 2026, Mamadi Doumbouya avait donné de nouvelles orientations aux structures concernées. « Il leur a demandé de prendre des mesures anticipatives pour la bonne tenue et la réussite des élections régionales et sénatoriales », avait indiqué Faya François Bourouno, porte-parole du gouvernement.

Mais malgré cette instruction, le calendrier fixé par le Code électoral n’a pas été respecté. Et ce retard dépasse la seule question de l’installation des institutions régionales. Il pèse aussi sur la suite du processus institutionnel, notamment sur la mise en place du Sénat.

La Constitution prévoit en effet que les deux tiers des sénateurs sont élus par un corps électoral composé des « conseillers régionaux et communaux de chaque région du pays ».

Le lien entre les deux scrutins est donc direct : tant que les élections régionales ne sont pas organisées, une partie du processus devant conduire à l’installation de la chambre haute du Parlement reste en suspens.

Reste désormais une question centrale : à quelle date les élections régionales seront-elles finalement organisées ? Et surtout, combien de temps faudra-t-il ensuite pour franchir l’étape suivante et permettre la mise en place effective du Sénat ?