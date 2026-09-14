Côte d’Ivoire : Seko Fofana tourne la page avec les Éléphants

À l’aube des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, plusieurs joueurs cadres annoncent leur retraite internationale avec leurs sélections. Après le gardien sénégalais Édouard Mendy, c’est au tour de l’Ivoirien Seko Fofana de mettre fin à son aventure avec les Éléphants. Le milieu de terrain a officialisé sa décision ce lundi 14 septembre 2026.

À 31 ans, Seko Fofana quitte la sélection ivoirienne après neuf années et 34 apparitions sous le maillot des Éléphants. Il avait rejoint l’équipe nationale en 2017.

Seko Fofana met fin à sa carrière internationale

Seko Fofana ne jouera plus avec l’équipe nationale ivoirienne. Après neuf années avec les Éléphants, le milieu de terrain a choisi de tourner la page.

Dans un message publié sur son compte Instagram, il écrit notamment : « C’est le moment pour moi de tourner la page. C’est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j’ai eu la chance de me battre pour mon pays. »

Le joueur est également revenu sur le sacre remporté avec la Côte d’Ivoire lors de la CAN 2023, disputée en 2024 : « Gagner le plus beau trophée du continent, c’est un rêve d’enfant qui s’est réalisé pour moi », a-t-il expliqué, avant de remercier ses coéquipiers, le staff et les supporters ivoiriens.

Il quitte ainsi la sélection ivoirienne avec 34 sélections et 7 buts. Il aura notamment marqué l’histoire de la CAN 2023 en inscrivant le premier but de la compétition lors de la victoire de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Bissau (2-0).

Son unique titre avec les Éléphants restera la CAN 2023, remportée à domicile en février 2024. Fofana avait notamment inscrit le premier but ivoirien du tournoi dès la 4e minute face à la Guinée-Bissau.

Fofana poursuit son aventure au FC Porto

Cette décision ne met pas fin à sa carrière professionnelle. Seko Fofana poursuit son aventure au FC Porto, où il est actuellement prêté par le Stade Rennais.

Après un premier prêt chez les Dragons lors de la deuxième partie de la saison 2025-2026, le milieu ivoirien a fait son retour au Portugal cet été pour une nouvelle saison en prêt, sans option d’achat.