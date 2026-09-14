« On ne peut pas vivre sans électricité » : Souleymane Dounoh Keita interpelle le gouvernement

Invité de l’émission Guinée Today sur Télé 24, ce lundi 14 septembre 2026, le député Souleymane Dounoh Keita est revenu sur les délestages qui affectent depuis plusieurs semaines plusieurs quartiers de Conakry. Pour lui, le département en charge de l’Énergie doit apporter des explications « convaincantes » sur cette situation qui continue de perturber le quotidien des populations.

Alors que les coupures de courant se multiplient dans la capitale, l’ancien cadre du RPG Arc-en-ciel dit ne pas comprendre les raisons de ces perturbations, d’autant plus qu’elles surviennent en pleine saison des pluies. « Pour ce qui concerne l’énergie, je crois que je ne peux pas donner de détails techniques. Je suis surpris comme vous de constater qu’on a un délestage dont on n’a pas d’explication qui puisse nous satisfaire », a-t-il déclaré.

Le 10 août dernier, à l’issue d’une réunion au siège d’EDG, le ministre de l’Énergie avait reconnu l’existence de délestages dans le pays et assuré que des actions étaient en cours pour tenter de mettre fin à la crise.

Mais ces explications ne semblent pas avoir convaincu le député. Il remet notamment en question l’argument avancé autour de la diversité de la biométrie, estimant que les raisons évoquées jusqu’ici ne permettent pas de comprendre la situation. «On parle de diversité de biométrie. Sincèrement, cet argument ne me semble pas convaincant. Pour moi, ça ne tient pas la route », a-t-il estimé.

Au-delà des explications, Souleymane Dounoh Keita attend surtout des mesures concrètes de la part du ministère de l’Énergie. Il appelle à davantage de communication sur la situation, mais aussi à des actions permettant aux ménages de retrouver une alimentation électrique plus régulière. «Il est important que des explications plus convaincantes soient données par le ministre en charge de l’Énergie et qu’il prenne des dispositions pour faire en sorte que les populations aient l’électricité. On ne peut pas revenir en arrière», a-t-il insisté.

Le sujet devrait d’ailleurs revenir sur la table de l’Assemblée nationale après les vacances parlementaires. Le député assure que le ministre devra répondre aux interrogations des parlementaires sur ces coupures qui touchent une large partie de la population. « La question lui sera posée, il n’y a aucun doute, au ministre, parce que c’est un fait qui touche tout le monde. Il n’y a pas de raison qu’on se taise là-dessus », a-t-il prévenu.

Pour Souleymane Dounoh Keita, l’heure est désormais aux décisions. Il estime que des discussions doivent être engagées rapidement afin de trouver une issue à cette situation. « Il va falloir donner des explications, il va surtout falloir que des discussions soient prises pour régler cette question. Aujourd’hui, on ne peut pas vivre sans électricité », a-t-il conclu.