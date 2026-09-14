Guinée : le ministère de l’Administration du territoire lance un appel interne pour recruter préfets et gouverneurs

Le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation veut renforcer ses équipes dirigeantes sur le terrain. Un appel à candidatures interne sera ouvert du 16 au 27 septembre 2026 pour sélectionner des fonctionnaires appelés à exercer les fonctions de préfet et de gouverneur de région.

Dans l’administration comme sur un terrain de sport, certaines responsabilités ne s’improvisent pas. Elles demandent de l’expérience, du caractère, une capacité à décider sous pression et, surtout, une vraie connaissance du terrain. C’est précisément le profil recherché par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, qui lance un appel interne destiné aux fonctionnaires guinéens.

L’objectif affiché est clair : renforcer la gouvernance territoriale et disposer de cadres capables d’incarner efficacement l’État dans les régions et les préfectures.

Pour les futurs gouverneurs, le ministère attend notamment des profils capables de coordonner les services déconcentrés, de superviser l’action des autorités préfectorales et de veiller à la cohérence des politiques publiques dans leur région.

La gestion des crises figure également parmi les responsabilités majeures. Dans des territoires où les tensions sociales, les urgences sécuritaires ou les difficultés liées au développement peuvent surgir rapidement, la capacité à garder la tête froide et à prendre les bonnes décisions pèsera lourd.

C’est peut-être là que se jouera une partie essentielle de la sélection : trouver des cadres capables de passer du discours administratif à l’action, sans perdre de vue les réalités quotidiennes des populations.

Du côté des préfectures, le défi est tout aussi important. Le préfet représente l’État dans sa circonscription et assure la coordination des services déconcentrés. Il doit donc savoir travailler avec les collectivités locales, les acteurs économiques et sociaux, mais aussi prévenir et gérer les conflits.

Cinq ans d’expérience minimum

Les candidats devront notamment être titulaires d’au moins un diplôme de niveau BAC+4 en droit, sciences sociales, administration publique, administration territoriale ou dans un domaine équivalent.

Autre exigence : justifier d’au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine de l’administration du territoire.

Les qualités personnelles auront également leur importance. Éthique, probité, sens des responsabilités, capacité de commandement, organisation, prise de décision et aptitude à mobiliser des équipes font partie des critères annoncés.

La connaissance des réalités économiques, sociales, culturelles et sécuritaires des territoires est également mise en avant.

Mobilité et neutralité exigées

Les candidats devront être en situation administrative régulière, ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire grave incompatible avec la fonction sollicitée et accepter la mobilité géographique.

La maîtrise de l’outil informatique et la pratique de plusieurs langues nationales constituent, pour leur part, des atouts supplémentaires.

Le compte à rebours est lancé

Les fonctionnaires intéressés devront préparer un dossier comprenant notamment une copie de leur acte d’engagement à la Fonction publique, une lettre de motivation adressée à la ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, un CV détaillé, les copies certifiées conformes des diplômes et attestations de formation, une pièce d’identité ainsi que les documents permettant de justifier leur expérience professionnelle.

Les candidatures pourront être transmises à recrutements@matd.gov.gn.

L’ouverture est fixée au 16 septembre 2026 à 00h00, tandis que la clôture interviendra le 27 septembre 2026 à 23h59.

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Et toute fausse déclaration ou production de document falsifié entraînera l’exclusion du processus, avec d’éventuelles suites administratives ou judiciaires.