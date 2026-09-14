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Tournoi qualificatif CAN U17 : la Guinée renverse le Mali et file en demi-finale

Mamadou D. Baldé
2 min de lecture

Après un revers lors de son premier match, le Syli cadet s’est relancé ce lundi en s’imposant (2-1) face au Mali. Un succès qui permet aux cadets guinéens de se hisser en demi-finales du tournoi qualificatif UFOA-A pour la prochaine CAN U17.

Le stade Lat Dior de Thiès a servi de cadre à la dernière journée de la phase de poules du tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.

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Le Syli cadet renverse le Mali

Avant le coup d’envoi, les cadets guinéens étaient condamnés à s’imposer pour décrocher leur qualification pour le prochain tour.

Pourtant, mené d’entrée par les Aiglons du Mali, le Syli cadet a rapidement réagi.

Les Guinéens ont égalisé grâce à Salifou Camara à la 32e minute, avant de prendre définitivement l’avantage en seconde période grâce à Alpha Camara (72′).

La Guinée s’impose finalement (2-1) et lance enfin sa compétition. Cette victoire lui permet également de décrocher son billet pour les demi-finales du tournoi.

La Guinée défiera le Sénégal

Après sa qualification, la Guinée retrouvera le Sénégal, leader du groupe A, dans le dernier carré. Un derby ouest-africain à double enjeu pour les cadets guinéens : une place en finale, mais aussi une qualification directe pour la prochaine CAN U17, prévue en 2027 au Maroc.

La rencontre est prévue jeudi prochain à 16h GMT.

Un nouveau défi de taille attend donc les Guinéens face aux champions en titre de la CAN U17.

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