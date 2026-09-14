Tournoi qualificatif CAN U17 : la Guinée renverse le Mali et file en demi-finale

Après un revers lors de son premier match, le Syli cadet s’est relancé ce lundi en s’imposant (2-1) face au Mali. Un succès qui permet aux cadets guinéens de se hisser en demi-finales du tournoi qualificatif UFOA-A pour la prochaine CAN U17.

Le stade Lat Dior de Thiès a servi de cadre à la dernière journée de la phase de poules du tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.

Le Syli cadet renverse le Mali

Avant le coup d’envoi, les cadets guinéens étaient condamnés à s’imposer pour décrocher leur qualification pour le prochain tour.

Pourtant, mené d’entrée par les Aiglons du Mali, le Syli cadet a rapidement réagi.

Les Guinéens ont égalisé grâce à Salifou Camara à la 32e minute, avant de prendre définitivement l’avantage en seconde période grâce à Alpha Camara (72′).

La Guinée s’impose finalement (2-1) et lance enfin sa compétition. Cette victoire lui permet également de décrocher son billet pour les demi-finales du tournoi.

La Guinée défiera le Sénégal

Après sa qualification, la Guinée retrouvera le Sénégal, leader du groupe A, dans le dernier carré. Un derby ouest-africain à double enjeu pour les cadets guinéens : une place en finale, mais aussi une qualification directe pour la prochaine CAN U17, prévue en 2027 au Maroc.

La rencontre est prévue jeudi prochain à 16h GMT.

Un nouveau défi de taille attend donc les Guinéens face aux champions en titre de la CAN U17.