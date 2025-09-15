Les accidents de la circulation se multiplient ces derniers jours sur la nationale Coyah-Mamou. Après celui impliquant un cortège de leaders politiques en provenance de Siguiri la nuit dernière, un autre accident s’est produit ce lundi 15 septembre entre Coyah et Kindia, au niveau de Gbinkili, dans la commune rurale de Mambia.

Selon des informations relayées par Guineenews, l’accident est survenu aux environs de midi, lorsqu’un camion remorque est entré en collision avec un taxi. « Le choc, d’une extrême violence, a provoqué la mort sur place de quatre passagers et blessé grièvement trois autres », explique notre confrère.

Les blessés ont été évacués vers l’hôpital régional de Kindia pour leur prise en charge.