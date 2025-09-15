L’artiste Habib Fatako vient de lever le voile sur un nouvel extrait de son prochain album, intitulé “Yangaylan”. Connu pour son tube à résonance internationale “Mi Piyalima”, le chanteur s’inscrit une nouvelle fois dans une démarche empreinte de spiritualité et de gratitude envers son Créateur.

Le titre “Mi Monotako”, dévoilé en avant-première, annonce la sortie officielle de l’album prévue pour les 24 et 25 décembre prochains. Dans cette chanson, Habib Fatako délivre un message universel : l’importance de rendre grâce à Allah pour Ses bienfaits.

Il invite chacun à se réjouir de ce qu’il possède, sans jalousie ni comparaison : « Dieu nous aime tous de la même manière et accorde à chacun une particularité propre. Qu’on soit riche ou pauvre, l’essentiel est d’être heureux et fier de ce que l’on a », chante-t-il avec ferveur.