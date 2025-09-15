Un accident de la circulation impliquant des acteurs politiques s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 4 heures du matin, à Kouriah, dans la préfecture de Coyah. Aucun décès n’a été enregistré, mais plusieurs blessés graves ont été signalés.

Alors qu’ils rentraient à Conakry après plusieurs semaines passées à l’intérieur du pays, notamment à Siguiri, dans le cadre de la campagne pour le référendum du 21 septembre, un cortège d’acteurs politiques a été victime d’un accident à Kouriah.

Selon un témoin contacté par Guinée360 , l’accident serait lié à une défaillance mécanique.

“En fait, c’était un problème d’électricité, parce que le véhicule dispose d’une boîte automatique. Lorsqu’on était en pleine circulation pour Conakry, en provenance de Siguiri, selon les explications du chauffeur, il y a une panne qui a signalé une panne d’électricité. Donc ils ne pouvaient plus suivre le cortège, lui il se suivra maintenant lentement, vu que la panne a été signalée. C’est arrivé maintenant à Kouriah qu’il y a une accélération incontrôlée. Le conducteur cherchait maintenant à maîtriser le véhicule mais impossible”, a témoigné Jean Bien Aimé Haba, président du parti UDD et membre de la délégation.

Parmi les victimes figurent des responsables politiques. Elles ont été transportées à l’hôpital préfectoral de Coyah où elles ont reçu les premiers soins. “Il n’y a pas eu de mort, ça, mais le véhicule est irrécupérable, il n’y a pas eu de mort, il y a eu des blessés graves. Parmi les blessés, il y a des leaders politiques importants. Le leader politique important, c’est le vice-président du parti GRUP de Papa Koly Kourouma, après l’accident, on les a envoyés à l’hôpital de Coyah, ils ont suivi les premiers soins”, a ajouté M. Haba.

Après leur prise en charge, les médecins ont autorisé les victimes à regagner leur domicile. “Ils ont quitté l’hôpital, les médecins leur ont dit de partir. On est parti les déposer un à un chacun à son domicile afin qu’il revienne vers le soir pour d’autres traitements”, a précisé notre interlocuteur.