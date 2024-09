Au regard du décret D/2022/0526/PRG/CNRD/SGG du 02 novembre 2022, c’est ce dimanche 15 septembre qui est férié. Mais généralement quand le férié concerne le dimanche, le Ministère du travail et de la fonction publique ne fait pas de communiqué de rappel, parce qu’il estime sans doute que le dimanche ne peut être férié.

Or ce n’est pas parce que c’est dimanche, que la journée n’est pas fériée. Ce n’est pas un dimanche ordinaire, en ce sens que le travail effectué à ce jour par des salariés qui travaillent habituellement les dimanches, ouvre droit à une rémunération spéciale prévue pour les jours fériés.

En effet, l’omission de communiqué de rappel par le ministère du travail et de la fonction publique n’a pas d’effet sur le férié tombé sur un dimanche. Car il y a un décret qui détermine les fêtes légales déclarées fériées, chômées et payées en République de Guinée. Mais en s’abstenant de faire le communiqué de rappel comme d’habitude, on pourrait aussi se faire l’idée que ce dimanche ne peut être férié.

Ce n’est pas le dimanche qui est pris en tant que tel, mais c’est la fête qui tombe ou qui précède ce dimanche qui est prise en compte.

Exemple : puisque ce dimanche était le lendemain de Maouloud, le principe voudrait que les travailleurs, y compris ceux qui travaillent habituellement les dimanches, restent à la maison. Mais si par nécessité de service ils travaillent, ils ont droit à une rémunération spéciale en raison du jour férié.

Kalil Camara, Juriste Consultant