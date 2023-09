Le président du parti Union démocratiques de Guinée (UFD), ne cache pas sa colère face au niveau de dégradation du système éducatif guinéen. Malgré les réformes engagées par les différents régimes qui se sont succédé en Guinée ces dernières années, Mamadou Bah Baadiko fait remarquer que la situation du système éducatif est catastrophique.

Pour lui, cette situation s’illustre notamment par le faible niveau des nombreux étudiants qui sortent chaque année des Écoles normales d’instituteurs de Guinée (ENI). « L’éducation en Guinée est totalement dynamitée. Ça n’existe plus. Je donne l’exemple des milliers d’instituteurs qui ont acheté leurs admissions à l’ENI dont certains n’ont même pas de Brevet», dénonce le leader du parti UFD.

Pour sortir le système éducatif guinéen du désastre, cet acteur politique pense qu’il faut valoriser le système d’enseignement technique. «On a une action de très longue haleine à mener pour arriver à sortir du système éducatif guinéen du désastre monumental, mais le problème fondamental également, c’est que l’éducation ne fabrique que des chômeurs et des inadaptés sociaux. Il faut rétablir l’orientation forcée à partir de la 7ème année et orienter les gens vers l’enseignement technique. Cela ne doit plus être une faculté parce que les gens ne cherchent qu’un parsemé à mettre en poche et qui ne sert à rien ».

Selon Mamadou Bah Baadiko, la situation de l’éducation est plus préoccupante à l’intérieur du pays que dans la capitale. C’est pourquoi, il appelle l’implication des communautés villageoises pour sauver le système.

« On a dit également que les communautés doivent se mobiliser, le gouvernement ne peut pas tout faire, la tâche est absolument immense. Il faut que toute la communauté sache que nous vivons une catastrophe et qu’il n y a même pas de banc, 90 % du corps enseignant ne tient pas la route, il n’a pas de savoir à transmettre. Il faut donc cesser de penser que tous ces problèmes vont être résolus en un laps de temps ».

Même s’il reconnaît à l’actuel ministre de l’Enseignement pré-universitaire Guillaume Hawing sa volonté de faire des réformes, Mamadou Bah Baadiko pense que le CNRD est dans une logique de prouver qu’il a réussi à résoudre tous les problèmes.