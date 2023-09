Le couple Soul Bang’s et Manamba Kanté à travers leur fondation Soul Bang’s Manamba Kanté, annonce la scolarisation de 200 enfants. Les bénéficiaires ont déjà été identifiés à travers les six (6) communes de Conakry.

Créée depuis 2020 la Fondation Soul BANG’S & Manamba KANTÉ (SBMT) évolue dans l’humanitaire. Sa mission vise la scolarisation de 200 enfants guinéens démunis se trouvant dans la zone spéciale de Conakry. Face aux journalistes l’artiste chanteur Souleymane Bangoura et président de ladite fondation a expliqué la démarche de sa fondation.

« Nous avons eu à identifier les jeunes enfants dans la zone Conakry. Ces jeunes enfants sont des non scolarisés et déscolarisés. Quand on n’a la main sur le cœur, on rencontre toujours des gens à notre image c’est la raison pour laquelle nous avons eu des partenaires venus de la France spécialement pour ce projet de scolarisation de 200 enfants » a déclaré Soul Bang’s président de la fondation.

Parlant de l’identification des 200 enfants, l’ONG a mis en place 15 jeunes agents sur le terrain afin de procéder aux recensements des enfants non scolarisés et déscolarisés pour faute de moyens suffisants des parents.

Moussa Faya TOLNO, le directeur exécutif de la fondation revient sur la genèse de ladite fondation.

« À chaque fois dans les promenades, ils voient les enfants démunies dans la rue en train de vendre de l’eau et autres. C’est de là qu’ils ont décidé de mettre en place une fondation afin de venir au secours de ces enfants démunis et défavorisés ».

Pour soutenir cette action humanitaire, un dîner gala est prévu ce samedi 16 septembre 2023 dans un réceptif hôtelier la place. L’objectif sera de collecter des fonds allant dans le sens du parrainage de ces 200 enfants.