WACC 2026 : le Hafia FC et le FC Diarra se neutralisent, le Djoliba AC réussit son entrée

Après les premières rencontres disputées vendredi, le stade M’Ballou Mady Glao Diakité de Kankan a vibré au rythme de la deuxième journée de la West Africa Champions Cup ce samedi. Pour son entrée en lice, le Hafia FC a été tenu en échec (0-0) par le club malien du FC Diarra. De son côté, le champion en titre de la compétition, le Djoliba AC, a dominé le FC Zidane de Mauritanie (2-0).

Le tournoi de pré-saison, organisé en préparation des compétitions interclubs de la CAF, s’est poursuivi ce 15 août dans l’enceinte du stade préfectoral de Kankan.

Le Hafia FC accroché d’entrée

Pour sa première sortie, le vice-champion de Guinée a été contraint au nul (0-0) par le FC Diarra, quatrième du championnat malien à l’issue de la saison 2025-2026.

Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le premier duel de la journée n’a pas connu de but entre les Guinéens et les Maliens. Ce résultat constitue le premier match nul de cette édition et traduit l’intensité affichée par les différentes équipes engagées.

Le club de Dixinn disputera son deuxième match mardi prochain face au Stade Malien de Bamako.

Belle entame du Djoliba AC

Dans la deuxième affiche de la journée, le Djoliba AC n’a pas tremblé face au FC Zidane de Mauritanie.

Les champions du Mali se sont imposés (2-0) grâce à une réalisation de Badra Diakité (13ᵉ) et un but contre son camp de Kardidi Wadadi (30ᵉ). Ce succès permet au tenant du titre de bien lancer sa campagne de défense du trophée : « On vient avec l’ambition de bien jouer, de faire de bons matchs et de conserver notre titre. Pour cela, nous avons les hommes qu’il faut afin de réaliser une bonne compétition et bien préparer la campagne africaine », a déclaré l’entraîneur du Djoliba AC, Amani Yao, au micro des organisateurs.

Double vainqueur des dernières éditions de la WACC, le club rouge et vert de Bamako affrontera le Horoya AC lundi prochain à 16 h.

Programme de la 3ᵉ journée

La troisième journée de cette édition 2026 se poursuivra dimanche avec deux nouvelles affiches.

Dans le premier match, les Léonnais de Star Sport Academy tenteront de se relancer face à l’AS Real de Bamako. Dans la deuxième rencontre, le club hôte, Karfamoriah FC, défiera le Stade Malien à 16h.