Commandement des opérations spéciales : Général Mouctar Kaba et Baba Barry nommés

Le président Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de deux officiers au sein du Commandement des opérations spéciales du Groupement des forces spéciales (GFS), à travers un décret lu à la télévision nationale ce samedi 15 août 2026.

Selon le décret, le général de brigade Mouctar Kaba (matricule 27336G) a été nommé au Commandement des opérations spéciales.

Il sera secondé par le lieutenant-colonel Elhadj Baba Barry (matricule 26705G), nommé commandant adjoint.

Dans un autre décret, le colonel Bienvenu Lamah (matricule 190-1044G) a été promu au grade de général de brigade.