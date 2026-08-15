CAN féminine 2026 : les penaltys hantent encore le Maroc, l’Algérie en profite et décroche le bronze

À l’occasion de la petite finale de la CAN féminine 2026, le Maroc a enregistré une nouvelle désillusion. Après un score de parité (1-1) à l’issue des 90 minutes, les Lionnes de l’Atlas se sont inclinées (3-2) lors de la séance des tirs au but face à l’Algérie, qui décroche la médaille de bronze de cette édition.

Le derby maghrébin était à l’honneur pour la troisième place de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, disputée ce samedi au stade Olympique de Rabat.

L’Algérie renverse le Maroc et monte sur le podium

Dès l’entame du match, les Marocaines prennent le contrôle des débats. Une domination rapidement récompensée par l’ouverture du score de Kautar Azraf à la 38ᵉ minute. Les deux équipes rejoignent les vestiaires avec cet avantage en faveur du pays hôte.

Au retour des vestiaires, les Vertes d’Algérie affichent un autre visage et parviennent à égaliser à sept minutes de la fin du temps réglementaire grâce à Lina Boussaha.

Dans le temps additionnel, les Lionnes de l’Atlas obtiennent une balle de match après un penalty accordé à la suite d’une intervention de la VAR. Mais la joie est de courte durée : Nouhaila Benzina voit sa tentative repoussée par le poteau.

Après un score final de 1-1, le destin des deux rivaux maghrébins s’est joué lors de la séance des tirs au but. Portées par leur gardienne Chloé N’Gazi, auteure de deux arrêts, les Algériennes s’imposent (3-2) et décrochent la troisième place.

Le Maroc encore rattrapé par la malédiction des penaltys

Cette 14ᵉ édition aura été marquée par les difficultés du Maroc dans l’exercice des penaltys.

En six rencontres disputées, les joueuses de Jorge Vilda ont obtenu quatre penaltys dans le jeu, mais n’en ont converti qu’un seul. Trois tentatives ont donc été manquées, dont deux à des moments décisifs : dans les dernières minutes des prolongations face au Cameroun en demi-finales, puis lors de la petite finale contre l’Algérie.

À cela s’ajoutent deux séances de tirs au but perdue face au Cameroun en demi-finales et celle face à l’Algérie, confirmant ainsi les difficultés des Lionnes de l’Atlas dans cet exercice.

Finalistes des deux dernières éditions disputées à domicile, les Marocaines terminent cette fois-ci au pied du podium de la compétition.