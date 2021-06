Placée sous le thème « l‘énergie est notre avenir, économisons là », cette édition qui se tiendra du 29 juin au 08 juillet 2021 sera marquée par une série d’activités (sensibilisations – conférences-débats – gala de football etc) avec pour principal objectif de sensibiliser et informer le grand public (jeunesse, consommateurs d’électricité public et privé, médias, partenaires…) et aussi le Gouvernement sur les bonnes pratiques et aussi les actions menées par EDG sur le terrain.

Cette campagne de communication dénommée « Won Ma Têfé » est initiée en collaboration avec les départements de l’Energie et du Budget. Elle devrait permettre in fine aux parties prenantes de mieux appréhender les écogestes et écoresponsabilité afin d’adopter une consommation responsable bénéfique pour tous.

Électricité de Guinée (EDG) est une société anonyme à capitaux publics majoritaires, spécialisée dans le processus de production et de distribution de l’électricité, de la conception des centrales électriques à la distribution aux particuliers. Elle compte 1400 employés et son siège social se trouve à Kaloum, BP1463, Cité de Chemin de Fer.