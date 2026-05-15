Conakry : le pont de Kakimbo vandalisé quelques jours après son inauguration

Inauguré le mardi 29 avril 2026, le nouveau pont de Kakimbo a déjà été la cible d’actes de vandalisme, selon une annonce de la police.

Un individu soupçonné d’avoir arraché des câbles et d’autres équipements de l’ouvrage a été interpellé lors d’une opération conjointe menée par la Brigade anticriminalité n°8 de Kipé et l’unité opérationnelle du commissariat central de Kaporo-Rails.

Dans son communiqué, la police précise : « Le suspect a été appréhendé sur les lieux en possession d’éléments probants », ajoutant que « le mis en cause n’aurait pas agi seul. Une enquête approfondie est en cours afin d’identifier et d’interpeller ses présumés complices. »

Cet incident survient alors que les nouvelles infrastructures sont régulièrement confrontées à des vols de matériaux, notamment de cuivre, souvent revendus sur le marché parallèle.